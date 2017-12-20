Rothschild: 2018 будет годом стабильности на рынке нефти

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК и Россия весьма довольны нынешней ситуацией на рынке нефти, когда цены закрепились выше 60 долларов за баррель. Сохранение ограничения на добычу нефти в течение следующих двенадцати месяцев будет способствовать поддержанию стабильности. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, так считает вице-президент Rothschild Паоло Скарони.

Скарони обращает внимание на то, что, хотя добыча сланцевой нефти в США продолжает восстанавливаться, темпы роста не носят драматического характера, а рост потребления нефти в мире вполне может компенсировать рост производства вне ОПЕК. Бывший исполнительный директор Eni полагает, что в этих условиях можно надеяться на то, что цена на нефть в 2018 будет стабильна близ нынешних уровней.

Вместе с тем, Скарони предупреждает, что к 2019 на рынке нефти могут начать ощущаться последствия сокращения инвестиций в нефтегазовой отрасли, имевшего место в последние годы.