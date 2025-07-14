О нас

Рост спроса на нефть позволил ОПЕК+ наращивать добычу

Рост спроса на нефть позволил ОПЕК+ наращивать добычу ОПЕК ожидает сильный рост спроса на нефть в третьем и четвертом кварталах текущего года, этот фактор позволяет ОПЕК+ возвращать на рынок добровольно сокращенную добычу нефти.
Энергетика
14 июля 2025 г. 10:08
Рост спроса на нефть позволил ОПЕК+ наращивать добычу

Одним из ключевых факторов, побуждающих страны "восьмерки" ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти, является ожидаемый резкий рост спроса на нефть в третьем и четвертом кварталах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на полях 9-го Международного семинара ОПЕК.

"У нас хорошие ожидания по спросу на этот год - 1,3 млн б/с, он продиктован сильной экономикой. И это означает, что мы видим сильный рост спроса, особенно в третьем квартале. И в четвертом квартале мы тоже видим хороший рост спроса, на рынке будет устойчивый баланс", - сказал он.

Генсек добавил, что увеличение спроса является из одним факторов, на основе которого страны ОПЕК+ возвращают на рынок добровольно сокращенную добычу нефти.

Аль-Гайс также подчеркнул, что все прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) о профиците на нефтяном рынке слишком пессимистичны. "Мы наблюдали как МЭА и другие так называемые эксперты прогнозировали профицит в первом квартале, во втором квартале. И сейчас, когда появились реальные данные, все цифры говорят о другом - на рынке нефти нет профицита", - заключил генсек ОПЕК.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Neftə tələbatın artması “OPEC+” ölkələrinə hasilatı artırmağa imkan verib

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi