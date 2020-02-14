Миллионные долги или почему предприниматели не платят "Азеригаз"?

Отсутствие единой, сбалансированной практики по обеспечению исков, связанных с крупной задолженностью предпринимателей за использование газа, способствует искусственному росту дебиторской задолженности и крайне негативно влияет на финансовую устойчивость ПО "Азеригаз".

Об этом Report заявил руководитель юридического департамента ПО «Азеригаз» Вугар Эйвазов.

Особенно часто в осенне-зимний период некоторые предприниматели, занимающиеся выращиванием овощей в теплицах, многократно увеличивают объемы потребляемого газа, однако погашать образовавшиеся долги в десятки тысяч манатов так и не спешат, оспаривая задолженность в судах.

"Мы обязаны создать благоприятную обстановку для поддержки предпринимателей, как об этом заявлял президент Ильхам Алиев, - отмечает В. Эйвазов. - Но призыв главы государства имеет и обратную сторону - предприниматели должны в полном объеме оплачивать потребленные объемы газа, которые четко указывают установленные счетчики. Однако некоторые "предприниматели" не придерживаются даже подписанных ими протоколов соглашения, предусматривающих поэтапное погашение долгов, заключенных в качестве отклика ПО на вышеупомянутый призыв главы государства, и тут же бегут в суды за спасительным определением.

Суды, в ответ на обращения абонентов, в качестве меры по обеспечению их иска выносят определения о запрещении ПО "Азеригаз" прекращения подачи газа абоненту, при этом не ограничивают это решение суммой оспариваемого долга".

Зачастую все это оборачивается "медвежьей услугой" для самих должников-предпринимателей - не обеспеченный их бизнесом или имуществом долг за газ продолжает расти, достигая сотен тысяч манатов.

Одним из красноречивых примеров тому служит дело предпринимателя И. Шукюрова, долг которого перед "Азеригаз", согласно вступившему в законную силу судебному решению от 03.12.2018 года, составляет больше 193 тыс. манатов.

Оспорив долг, в состав которого входит и упомянутая выше сумма, истец добился своего судебного определения за номером 2(011)-9274/2019 от 28.11.2019 года, при этом умудряется выдавать текущую оплату за использование газа за исполнение судебного решения.

"Благо, решением Бакинского апелляционного суда удалось добиться отмены вышеупомянутого судебного определения. Таким образом, за январь 2020 года дебиторская задолженность И.Шукюрова превысила 233 тысячи манатов, из которых более 160 тысяч манатов приходится на долю долга, вступившему в законную силу по решению суда от 03.12.2018-го года", - отметил В.Эйвазов.

По его словам, вышеупомянутые судебные определения противоречат статье 13.6 (неуплата в полном размере потребителем счета, спустя месяц после его предъявления ПО, является основанием для прекращения подачи газа) закона АР "О газоснабжении", способствуют злостному уклонению от уплаты предпринимателями счета за потребление газа, не обоснованному продлению срока погашения долга и повышению дебиторской задолженности ПО в особо крупных размерах. Так, только за второе полугодие 2019 года, будучи должными уплатить по показателям счетчика общую сумму свыше 305 тысяч манатов, 198 абонентов-предпринимателей не уплатили ни копейки, а долг 571 абонента, заплатившего меньше 50% счета, составляет 2 млн 60 тыс. манатов.

Как сообщает руководитель юридического департамента ПО, такая широко распространенная судебная практика принятия "уклонительных" определений, освобождает абонента от уплаты даже за текущее пользование газом в коммерческих целях, вплоть до окончания судебной тяжбы, которая по инициативе недобросовестных потребителей может продлиться дольше года. А после окончания судебного процесса оспаривается счет за газ, использованный за время судебной тяжбы, и получается замкнутый круг. При этом особую тревогу вызывает тенденция роста подобных случаев крупной задолженности предпринимателей.

По мнению В.Эйвазова, такие определения позволяют абоненту с помощью судебных исполнителей принудить ПО не прекращать подачи газа в любом случае, призывая их соблюсти нормы ГПК и закона "Об исполнении". Мы же призываем стороны соблюдать все требования законодательства, в том числе положение статьи 13.6 Закона АР "О газоснабжении", а также ограничивать обеспечение искового требования суммой оспариваемого долга, не ставя судебные определения выше закона.

"Необходимо выработать единую, сбалансированную практику применения мер по обеспечению исков, связанную с использованием газа, не парализующую деятельность государственного предприятия ПО "Азеригаз", не способствующую искусственному завышению его дебиторской задолженности, и исключающую возможность злоупотребления судебными определениями со стороны недобросовестных потребителей", - резюмировал В. Эйвазов.