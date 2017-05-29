Рост числа активных нефтяных установок США замедляется

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 19 по 25 мая выросло на 7 единиц или 0,78% и составило 908.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США увеличилось на 2 единицы или 0,28% - до 722 единиц, газовых установок - на 5 единиц или 2,78% - до 185, смешанных не изменилось, оставшись в количестве 1 единицы. В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 406 единицы или 128%, газовых – на 98 единиц или 112,6%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 504 единицы или 124,8%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,28 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 55,1% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 45-60 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 45 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США, что приведет к стабилизации нефтедобычи".