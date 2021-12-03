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Рост цен на нефть замедлился к концу недели

Рост цен на нефть замедлился к концу недели Мировые цены на нефть замедлили рост в пятницу вечером.
Энергетика
3 декабря 2021 г. 23:43
Рост цен на нефть замедлился к концу недели

Мировые цены на нефть замедлили рост в пятницу вечером.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Трейдеры оценивают базовые факторы рынка, среди которых решение ОПЕК+ по сделке и риски, связанные с новым штаммом коронавируса "омикрон".

По состоянию на 22:28 по бакинскому времени февральские фьючерсы на нефть марки Brent росли в цене на 0,75% - до 70,19 доллара США за баррель, январские фьючерсы на WTI - на 0,18%, до 66,62 доллара США за баррель. Днем цены на 2,5%, а вечером рост достигал 4%.

На фоне неопределенности, связанной с южноафриканским штаммом "омикрон", котировки нефти на этой неделе показывали значительную волатильность. В начале недели цены выросли, а в середине недели упали. Во вторник и среду нефть суммарно подешевела более чем на 6%.

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