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Рост цен на нефть бьет рекорды

Рост цен на нефть бьет рекорды Мировые цены на нефть выросли по итогам первого полугодия 2021 года на 44-52% - рекордными темпами с 2009 года
Энергетика
30 июня 2021 г. 23:44
Рост цен на нефть бьет рекорды

Мировые цены на нефть выросли по итогам первого полугодия 2021 года на 44-52% - рекордными темпами с 2009 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов среды цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,5% - до 74,68 доллара США. Августовские фьючерсы на WTI подорожали на 0,7%, до 73,47 доллара США за баррель.

Таким образом, в первом полугодии марка Brent подорожала на 44,2%, WTI - на 51,5%. Во втором квартале цены на нефть продемонстрировали рост на 17,5% по марке Brent и на 24,2% по марке WTI. При этом в течение месяца стоимость марки Brent превышала 76 долларов США, а марка WTI - 74 доллара США впервые с 2018 года.

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