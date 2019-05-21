Польша потребовала от России срочно разобраться с грязной нефтью

Министр энергетики Польши Кшиштоф Чоржевский призвал Россию принять срочные меры, чтобы возобновить поставки чистой нефти.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters.

Как уточняется, польские нефтеперерабатывающие заводы продолжают работать без перебоев. Из-за загрязнения российской нефти пришлось остановить транзит по нефтепроводу «Дружба», обеспечивающему примерно четверть всего экспорта.

Потери России в июне 2019 года из-за загрязнения нефти и уменьшения поставок оценивались в несколько миллиардов долларов. По подсчетам Reuters, поставки нефти в Белоруссию и дальнее зарубежье упали из-за загрязнения на 1,8 миллиона тонн, что эквивалентно миллиарду долларов. Если экспорт не удастся восстановить до конца месяца, убытки могут удвоиться.

О снижении качества российской нефти в нефтепроводе «Дружба» стало известно в середине апреля. Из-за превышенного содержания хлорорганики транзит в страны Европы по нефтепроводу временно приостановлен. Позднее выяснилось, что сырье загрязнили на участке Самара — Унеча. Предполагается, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть хищения. Было возбуждено уголовное дело.