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Россию исключили из Международного газового союза

Россию исключили из Международного газового союза Международный газовый союз (МГС) приостановил любое участие российских компаний в своей деятельности. "Газпром" и "Новатэк" были исключены из Международного газового конгресса-2022.
Энергетика
8 мая 2022 г. 17:07
Россию исключили из Международного газового союза

Международный газовый союз (МГС) приостановил любое участие российских компаний в своей деятельности. "Газпром" и "Новатэк" были исключены из Международного газового конгресса-2022.

Как передает Report, об этом сообщает представителя оргкомитета Международного газового конгресса (МГК).

В свою очередь, в связи с исключением Корейский газовый союз, принимающий в 2022 году МГК, "не может реализовать дальнейшее участие субъектов РФ в МГК-2022: ни для выступлений, ни для участия делегаций, ни для участия в выставке или спонсорстве".

Крупнейшие газовые игроки России - "Газпром" и "Новатэк" - неоднократно принимали участие в МГК. Их руководители Алексей Миллер и Леонид Михельсон ранее были спикерами конгресса в Корее.

Согласно данным "Газпрома", компания планировала потратить на строительство стенда на выставке в корейском городе Тэгу 137 млн рублей. Аналогичное планировал и "Новатэк".

Отметим, что Союз объединяет 160 ассоциаций и корпораций газовой сферы, занимающих 95% мирового рынка голубого топлива.

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