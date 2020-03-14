Российский эксперт: Азербайджан обладает большим потенциалом для внедрения солнечных панелей

Эксклюзивное интервью российского бюро Report с ведущим научным сотрудником НОЦ "Циркумполярная Чукотка" ЧФ СВФУ имени М.К. Аммосова, руководителем секции "Энергетика и ресурсосбережение" Арктической академии наук Виолеттой Киушкиной, которая рассказала об альтернативных источниках энергии, их достоинствах, стоимости и влиянии на окружающую среду.

- Каковы преимущества использования альтернативных источников энергии, в частности солнечных панелей, в частных домах и на предприятиях?

- Альтернативные (возобновляемые) источники энергии при достаточности природно-ресурсного и технического потенциала имеют свое бесспорное преимущество для тех территорий и объектов, где возникают вопросы сложности обеспечения надежного энергоснабжения, использования дорогостоящих топливных ресурсов и зависимости от их доставки, повышения энергосбережения и энергоэффективности, снижения расходов на электроэнергию с возможным "отложенным экономическим эффектом".

В частности, основным достоинством использования солнечных панелей для частных домов и предприятий является абсолютная экологическая чистота получения электроэнергии, большой срок службы, практическое отсутствие эксплуатационных расходов, отсутствие сложностей при эксплуатации, редкие отказы не требуют сервисного обслуживания и дорогостоящего ремонта. Здесь можно говорить и о повышении энергетической независимости, и о снижении зависимости от тарифов на электроэнергию и экономических изменений в ТЭК страны. Наличие собственной энергии от автономного генерирующего источника, независимого от сетевых систем и ресурсоснабжающих организаций, при различных вариантах структурных схем построения систем электроснабжения с участием солнечных панелей, делает использование альтернативных источников энергии привлекательными для частных домов и энергохозяйств отдельных объектов.

- Насколько солнечные панели просты в установке?

- В эксплуатации солнечные панели достаточно просты, но при этом необходимо правильно произвести их установку и подключение.

Поликристаллические панели для установки в частных дома просты в своем монтаже.

Солнечные панели монокристаллической модификации имеют монтаж значительно сложнее. Солнечные панели крепятся на предназначенную для этого конструкцию, способны выдержать неблагоприятные погодные воздействия.

Различные типы конструкции оптимальны для монтажа на разных видах поверхности. При этом самостоятельная установка солнечных панелей в частных домах и объектах предприятия не требует специальных строительных работ и ограничивается навыками ведения и организации монтажных работ.

В настоящее время подробные инструкции к установке, техническая литература особенностей установки солнечных панелей, видео материалы мастер классов электронных ресурсов доступны для потребителей. В тоже время квалифицированные специалисты по монтажу солнечных панелей и модулей конструкции представляют свои услуги от сервисных компаний и заводов изготовителей. Что становится немаловажным при несении ответственности именно этими лицами.

Привлекательность установки солнечных панелей для частных домов отражена и в отсутствии необходимости собственникам оформлять какие-либо разрешительные документы.

- Каковы затраты на покупку оборудования и его установку?

- Показатель затрат можно отнести к минусам использования возобновляемых источников энергии. Это высокая стоимость оборудования и монтажных работ. В настоящее время исследователи прогнозируют уменьшение цен на солнечную энергетику. Как констатируют данные различных компаний, уже сейчас затраты на ВИЭ-генерацию во многом сопоставимы с таковыми в традиционной энергетике и даже ниже их. За последние 7 лет показатель стоимости технологий генерации, функционирующих на основе солнечного потенциала, имеет самую быструю скорость снижения.

Говорить о конкретных затратах на установку и оборудование можно в каждом индивидуальном случае для определенного объекта. Поэтому решение об установке солнечных панелей должно быть тщательно продумано при выборе схемных решений (автономность или комбинированность, дополнительные или самостоятельные системы, резервное или сетевое подключение), при выборе оптимальной схемы расположения, оценке КИУМ установки и других критериев.

При этом основное место занимает анализ факторов, влияющих на работу и эффективность, которые в конечном итоге определят итоговые затраты на организацию системы солнечных панелей: погодные условия в возможностях системы, характеристики технического и энергетического потенциала, солнечная активность в зависимости от времени суток и года, тип солнечной панели и т.д.

Соответственно, необходимо учитывать стоимость дополнительного оборудования для эффективного и надежного функционирования системы. Количество солнечных панелей и их мощность, что также повлияет на стоимость организации системы, будет зависеть от потребностей ее использования. Самым рентабельным для частных домов по затратам на использование солнечной энергии являются солнечные панели кремневого образца.

При этом надо отметить, что в их видовом ряду имеются разные диапазоны ценовых показателей в соответствии с КПД, техническими характеристиками и продуктивностью работы, присутствуют панели с высокой привлекательностью и соответственно такой же высокой стоимостью.

Для частных домов (малых потребителей) целесообразнее отдать предпочтение поликристаллическим солнечным панелям за счет более низкой стоимости и способности к производительности в более плохую погоду, без прямых солнечных лучей.

Более высокие рабочие качества, обеспечивающие более высокую производительность имеют монокристаллические панели, имеющие более лучший показатель КПД, целесообразные для эксплуатации на территории с большим количеством солнечных дней. Но отличаются высокой стоимостью.

Солнечные панели с использованием аморфного кремния имеют низкую стоимость при низкой эффективности и пользуются спросом у частных собственников. Сегодня панели российского производства достаточно доступны по цене. К примеру, солнечные панели нового типа компании Hevel имеют достаточно высокий КПД (до 22%), привлекательный для частных потребителей мощностной ряд и доступные ценовые показатели в зависимости от технических параметров.

- Какие достоинства есть у альтернативных источников энергии (солнечных панелей) с точки зрения сохранения экологии и лесов?

- В сравнении с освоением и использованием традиционных энергоресурсов альтернативные источники энергии не влекут за собой таких нарушений экосистем, разрушающих действий и воздействий на окружающую среду, при этом уменьшая зависимость от ископаемого топлива.

Тем не менее, детального анализа требует оценка влияния на окружающую среду всего жизненного цикла солнечных панелей от процесса производства до их утилизации. Своего внимания потребует решение проблемы экологического следа солнечных панелей, который станет более явным при развитии солнечной энергетики и масштабном выводе из эксплуатации при окончании срока службы и увеличении доли солнечных панелей в мировом объеме электронных отходов.

В настоящее время достаточно большой ряд мероприятий в данной области активен к действиям: решения в разработке технологий утилизации, разработки на стадии производства для обеспечения экологической чистоты при их последующей утилизации, выполнение требований международного стандарта экологической устойчивости для фотоэлектрических модулей и т.д.

- Насколько опытна Россия в этом вопросе?

- В России пока не наблюдается бурного роста развития ВИЭ. Можно обозначить так: в развитых странах возобновляемая энергетика развивается быстрыми темпами, а для России это одна из составляющих путей развития ее электроэнергетики в определенных решениях задач, стимулов к развитию технологий, внедрению технологий генерации с использованием ВИЭ для повышения эффективности децентрализованного электроснабжения. Россия имеет опыт не только действующего производства солнечных панелей отечественными компаниями, расположенных в разных регионах страны, но и внедрения их в энергобаланс отдельных территориальных образований.

- Насколько в целом распространены солнечные панели (альтернативные источники энергии)?

- Сегодня на ряду с ветровой энергетикой это одно из преобладающих направлений развития ВИЭ с прогнозом на опережающий рост производства электроэнергии солнечной энергетикой. Сегодня для частных домов и индивидуальных объектов солнечные панели являются самыми распространенными и востребованными альтернативными источниками энергии.

- Выгодно ли устанавливать солнечные панели в таком солнечном регионе как Азербайджан?

- Азербайджан все-таки является нефтедобывающей страной с одной стороны. Но и высокий солнечный потенциал региона, делает его привлекательным для эффективного внедрения солнечных панелей. И если говорить, о масштабном внедрении солнечной генерации первоначально на уровне частных домов и отдельных предприятий, то целесообразно это реализовывать там, где наблюдаются постоянные перебои с электроснабжением при достаточном техническом потенциале возобновляемого ресурса.

Для более развернутого ответа по рентабельности и востребованности установки солнечных панелей частными потребителями необходимо провести предварительные исследования по техническому и энергетическому потенциалу с определением технико-экономических показателей и эффектов, которые можно достичь.

Необходимо в каждом индивидуальном случае изучить покупательную способность потребителей на фоне наличия государственной и административной поддержки программы развития ВИЭ в регионе, тарифы на электроэнергию, присутствие энергосберегающей политики, возможности диверсификации структуры систем электроснабжения отдельных энергохозяйств и т.д. То есть обоснованно обозначить в решении какой задачи будет иметь место комплексная ценность ВИЭ. В данном случае осуществление распоряжения (от 06.12.2019 года) Президента Азербайджана "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования ВИЭ" должно позволить сформировать критерии оптимизации систем электроснабжения с участием альтернативных источников энергии, целесообразности их внедрения в энергобаланс для разных групп потребителей, выбора механизмов вовлечения ВИЭ в энергобалансы энергохозяйств.