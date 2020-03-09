​Российские бумаги обвалились на открытии торгов в Лондоне

Акции российских бумаг продолжают подать после выхода России из сделки ОПЕК+, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В частности, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE100 снизился на 8,82% до 5 892,79 пункта. Бумаги российской компании «Газпром» лишились 24,82% — 4,12 долларов США. В свою очередь, стоимость бумаг "Новатэка" упала 33,6% до 92,5 долларов США.

Акции некоторых российских банков снизились на почти 23 — 27%.

В целом российские бумаги потеряли на открытии торгов в Лондоне от 5,8% до почти 34%.