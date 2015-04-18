СМИ: Россия выделит Греции нескольких миллиардов евро на "Турецкий поток"

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Россия и Греция планируют подписать соглашение, в рамках которого Москва выделит Афинам в качестве предоплаты за транзит газа до пяти миллиардов евро на строительство газопровода "Турецкий поток". Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Spiegel со ссылкой на высокопоставленный источник в правящей греческой партии СИРИЗА.

Подписание соглашение, по информации издания, планируется на 21 апреля. Греция получит в качестве аванса за транзит газа из России в ЕС от трех до пяти миллиардов евро.

Как утверждает Spiegel, сделка обсуждалась в ходе переговоров в Москве президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса.

По информации греческого издания "Агора", правительство Греции одобрило сделку с Россией. В Афинах надеются, что благодаря российскому траншу удастся отложить переговоры с Евросоюзом по долговым обязательствам.

Планируется, что маршрут газопровода "Турецкий поток", обнародованный президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в Венгрию в феврале, пройдет из России по дну Черного моря через Турцию до хаба в австрийском Баумгартене. Проект стал альтернативой газопроводу "Южный поток", от которого "Газпром" отказался из-за сопротивления Еврокомиссии.