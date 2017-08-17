Россия вновь опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Россия в июне текущего году снова опередила Саудовскую Аравию по объему добычи нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом говорится в материалах организации Joint Organisations Data Initiative (JODI).

Как стало известно, Россия производила в среднем 10,323 млн баррелей в сутки, а Саудовская Аравия добывала 10,070 млн баррелей в сутки.

Согласно данным JODI, Россия по уровню добычи превзошла Саудовскую Аравию в январе 2017 года и с тех пор сохраняет лидирующие позиции.