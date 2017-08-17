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    Россия вновь опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти

    Россия производила в среднем 10,323 млн баррелей в сутки, а Саудовская Аравия добывала 10,070 млн баррелей в сутки

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Россия в июне текущего году снова опередила Саудовскую Аравию по объему добычи нефти. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом говорится в материалах организации Joint Organisations Data Initiative (JODI).

    Как стало известно, Россия производила в среднем 10,323 млн баррелей в сутки, а Саудовская Аравия добывала 10,070 млн баррелей в сутки.

    Согласно данным JODI, Россия по уровню добычи превзошла Саудовскую Аравию в январе 2017 года и с тех пор сохраняет лидирующие позиции.

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