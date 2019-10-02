Россия выполнит условия сделки ОПЕК+ в октябре

Россия намерена выполнить в октябре условия сделки ОПЕК+ и сократить добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

Как передает Report со ссылкой российские СМИ, об этом журналистам сказал глава Минэнерго Александр Новак в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

"Да, мы выполним", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о выполнении соглашения сделки ОПЕК+.

Ранее он говорил, что по состоянию на 30 сентября Россия сократила добычу на 200 тысяч баррелей в сутки.

Отметим, что сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года и призвана стабилизировать цены на нефть. Всего, в соответствии с условиями соглашения, страны-участницы должны снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тысяч и 322 тысячи баррелей в сутки соответственно).