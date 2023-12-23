Россия в январе сократит морской экспорт нефти на 100–200 тыс. б/с

Россия намерена сократить экспорт нефти из морских портов в январе на 100–200 тыс. баррелей в сутки к уровню декабря текущего года.

Россия намерена сократить экспорт нефти из морских портов в январе на 100–200 тыс. баррелей в сутки к уровню декабря текущего года.

Как передает Report со ссылкой на российские источники, об этом сообщает Reuters.

Сокращение планируется на фоне роста переработок на НПЗ.

"Средняя переработка нефти на НПЗ РФ в октябре составляла 5,5 млн баррелей в сутки, на прошлой неделе она выросла до 5,7 млн баррелей в сутки",- сказал старший аналитик по рынкам нефти компании Kpler Виктор Катона.

Он отметил, что в январе компания ожидает снижение именно в 100–200 тыс. б/с.