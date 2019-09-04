Новак ожидает снижение добычи нефти в России

Министр энергетики РФ Александр Новак ожидает добычу нефти в России в сентябре на уровне ниже августа.

"Мы ожидаем, да, что она будет ниже, и она будет на уровне наших обязательств по соглашению [ОПЕК+]", - сказал он в среду журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тысячи б/с в рамках сделки с ОПЕК+, тогда как ее квота в соглашении составляет 228 тысяч б/с. Рост добычи в августе Новак объяснял расчисткой "Дружбы" от загрязненного хлоридами сырья.

Сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года. Всего по ней страны участницы должны снизить добычу на 1,2 млн б/с к уровню октября 2018 года.

Пятый ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября.