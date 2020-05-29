Россия в мае сократила добычу нефти и конденсата в рамках ОПЕК+

Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России по данным с 1 по 28 мая находилась на уровне 1,28 млн тонн/

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных ЦДУ ТЭК.

По условиям сделки ОПЕК+, Россия в мае - июне согласилась сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки - до 8,5 млн б/с. Сделка вступила в силу 1 мая.

Российская официальная статистика ведет учет добычи в тоннах, тогда как в ОПЕК+ принято считать в баррелях. Если перевести 1,28 млн тонн в баррели по единому коэффициенту 7,33, который применяется для экспортной нефти Urals, то российская добыча на конец мая составляла 9,39 млн б/с с учетом газового конденсата. Если брать данные по суточной добыче только на 28 мая, то видно, что нефтяники к концу месяца ускорили сокращение добычи - до 9,35 б/с.

Если считать с газовым конденсатом (в апреле российские компании добывали 11,34 млн баррелей в сутки жидких углеводородов), то в среднем по маю Россия сократила добычу нефти и конденсата на 1,95 млн баррелей в сутки или на 1,99 б/с по данным на конец месяца.

Однако газовый конденсат по договоренности России с ОПЕК в квоту по сокращению добычи не включен, а только нефть. В настоящий момент отдельно данные по добыче конденсата в статистике не раскрываются.