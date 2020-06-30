Россия в июне выполнила соглашение о сокращении добычи ОПЕК+ на 100%

Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России с 1 по 29 июня находилась на уровне 1,27 млн тонн.

Как передает Report, это следует из данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

По условиям сделки ОПЕК+ Россия согласилась в мае - июле сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки - до 8,49 млн баррелей. Сделка вступила в силу 1 мая.

Российская официальная статистика ведет учет добычи в тоннах, тогда как в ОПЕК принято считать в баррелях. Если перевести 1,27 млн тонн в баррели по единому коэффициенту 7,33, который применяется для экспортной нефти Urals, то российская добыча нефти и конденсата к концу июня составляла 9,32 млн баррелей в сутки с учетом газового конденсата. Если брать данные по суточной добыче только на 29 июня, то видно, что нефтяники к концу месяца ускорили сокращение добычи - до 9,3 млн баррелей в сутки.

Газовый конденсат по договоренности России с ОПЕК в квоту по сокращению добычи не включен, а только нефть. В мае Россия добывала порядка 797 тыс. баррелей конденсата в сутки.

Если в июне объем добычи конденсата остался на том же уровне, то добыча нефти в этом месяце достигала 8,53 млн баррелей в сутки нефти, а соглашение ОПЕК+ выполнялось на 100,4% от плана.

В то же время Минэнерго не публикует данные о добыче конденсата в России.

По данным Минэнерго, в мае Россия добывала 8,59 млн баррелей в сутки нефти.