Россия увеличила экспортную пошлину на нефть

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июля 2020 года повысится на 29,5 до 37,8 долларов США за тонну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

По данным министерства, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 мая по 14 июня составила 37,56 долларов США за баррель или 274,2 доллара США за тонну.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 8,3 доллара США за тонну.

Также с 1 июля пошлина на высоковязкую нефть повысится до 3,7 с 1,2 доллара США. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится до 11,3 с 2,4 доллара США за тонну, на темные - 37,8 с 8,3 доллара США. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до 11,3 доллара США, прямогонного (нафта) - до 20,7 с 4,5 доллара США за тонну. Пошлина на сжиженный газ и на чистые фракции СУГ составит 0 доллара США. Пошлина на кокс повысится до 2,4 с 0,5 доллара США за тонну.