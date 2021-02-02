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Россия увеличила добычу нефти и конденсата в январе на 1%

Россия увеличила добычу нефти и конденсата в январе на 1% В годовом выражении показатель снизился на 10,3%
Энергетика
2 февраля 2021 г. 10:51
Россия увеличила добычу нефти и конденсата в январе на 1%

Добыча нефти и конденсата в России выросла в январе на 1% в месячном выражении, до 10,159 миллиона баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), подведомственного Минэнерго РФ.

В то же время в годовом выражении показатель снизился на 10,3%.

Напомним, что новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях в 7,2 миллиона, из которых на Россию пришлось 1,881 миллиона. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ для всех взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. При этом учитывается только нефть, без конденсата.

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Версия на английском языке Russia increases oil and condensate production by 1%

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