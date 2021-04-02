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Россия увеличила добычу нефти и конденсата в марте 

Россия увеличила добычу нефти и конденсата в марте  По мере восстановления спроса ограничения корректировались
Энергетика
2 апреля 2021 г. 13:37
Россия увеличила добычу нефти и конденсата в марте 

Добыча нефти и конденсата в России в марте составила 10,249 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, показатель вырос на 1,3%, в то же время в годовом выражении показатель снизился на 9,3%.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались. В марте текущего года они составляли 7,05 млн баррелей в сутки, а на апрель согласованы в объеме 6,9 млн баррелей в сутки.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 млн баррелей в сутки. В частности, РФ в марте должна была сокращать добычу только нефти, без конденсата, который не учитывается в сделке, на 1,751 млн баррелей в сутки - до 9,249 млн.

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Версия на азербайджанском языке Martda Rusiya neft ve kondensat hasilatını artırıb

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