Россия увеличила добычу нефти и конденсата в марте

По мере восстановления спроса ограничения корректировались

Добыча нефти и конденсата в России в марте составила 10,249 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, показатель вырос на 1,3%, в то же время в годовом выражении показатель снизился на 9,3%.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались. В марте текущего года они составляли 7,05 млн баррелей в сутки, а на апрель согласованы в объеме 6,9 млн баррелей в сутки.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 млн баррелей в сутки. В частности, РФ в марте должна была сокращать добычу только нефти, без конденсата, который не учитывается в сделке, на 1,751 млн баррелей в сутки - до 9,249 млн.