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Россия уточнила сумму задолженности Беларуси за газ

Россия уточнила сумму задолженности Беларуси за газ

"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Беларусь на период с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ в 165,6 миллиона долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам председатель правления компании Алексей Миллер.

"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США. Сразу как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года", - сообщил глава "Газпрома"."Письмо с изложением этой позиции сегодня было направлено министру энергетики Республики Беларусь", - добавил Миллер.
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