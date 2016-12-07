Россия сократит нефтедобычу на полгода

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ ОПЕК договорилась с Россией о взаимоприемлемой формуле сокращения добычи нефти на шесть месяцев.

Как сообщает Report, об этом в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

"С российской стороной мы вышли на взаимоприемлемую формулу, согласно которой будет заморозка на шесть месяцев", - отметил министр нефти.

Э. дель Пино также сообщил, что Венесуэла ожидает подписания документа по сокращению добычи со странами, не входящими в ОПЕК, 10 декабря в Вене.

Аналитическая группа Report заявляет, что в преддверии подписания очередного соглашения 10 декабря нефтяные цены установились на отметке 54 долларов/баррель. Если к концу недели никаких проблем с соглашением не возникнет, цены приблизятся к 60 долларам за баррель. Однако, по мнению специалистов, рост нефтяных цен не будет продолжительным. Высокие цены могут привести к росту нефтедобычи в США, которые займут освободившуюся на рынке после сокращения нефтедобычи нишу. Кроме того, предполагается, что в ноябре ОПЕК и не входящие в картель страны серьезно нарастили нефтедобычу. В этом случае сокращение квот не окажет серьезного воздействия на нефтерынок.