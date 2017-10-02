Россия сократила нефтедобычу в сентябре

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Среднесуточная добыча нефти в России в месячном выражении снизилась на 0,1%, составив 10,907 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, агентство Bloomberg приводит данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

По информации, среднесуточная добыча нефти в годовом выражении сократилась на 1,7%. Агентство также сообщило, что среднесуточный экспорт нефти из России в сентябре составил 5,242 млн баррелей в день, что на 3,6% меньше показателя августа и на 6,3% меньше показателя сентября 2016 года.