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    Россия сократила нефтедобычу в сентябре

    Среднесуточный экспорт нефти из России также сократился

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Среднесуточная добыча нефти в России в месячном выражении снизилась на 0,1%, составив 10,907 млн баррелей. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, агентство Bloomberg приводит данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

    По информации, среднесуточная добыча нефти в годовом выражении сократилась на 1,7%. Агентство также сообщило, что среднесуточный экспорт нефти из России в сентябре составил 5,242 млн баррелей в день, что на 3,6% меньше показателя августа и на 6,3% меньше показателя сентября 2016 года.

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