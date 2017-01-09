Россия сократила нефтедобычу на 158 тыс. баррелей в сутки

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Российские нефтекомпании, по данным на 6 января, сократили добычу нефти и газового конденсата по сравнению с 29 декабря 2016 года на 1,2% или 158 тыс. баррелей. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, эти данные опубликованы на сайте Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса. Тогда объем добычи составлял 1,529 млн тонн (11,437 млн баррелей) в сутки, на 6 декабря показатель упал до 11,279 млн баррелей в сутки (1,508 млн тонн).

Отметим, что ОПЕК на заседании в Вене 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тыс. баррелей. Российские нефтекомпании в январе сократят добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки, в марте - уже на 200 тыс., а к маю сокращение составит около 300 тыс. баррелей. Несмотря на это, по данным на 6 января, сокращение уже составило 158 тыс. баррелей в сутки.