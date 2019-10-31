Россия сократила добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 82% от квоты

Среднесуточная добыча нефти в России с 1 по 30 октября 2019 года составила 1,5325 млн тонн, что на 4,2 тыс. тонн меньше, чем за прошлый месяц.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, эта информация следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) на 30 октября.

Среднесуточная добыча с 1 по 30 октября превысила 11,233 млн баррелей в сутки, что на 30,8 тыс. баррелей меньше, чем в сентябре.

Отметим, что страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти с июля. В рамках этой сделки Россия сокращает добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, когда она составляла 11,421 млн баррелей. Таким образом, по сравнению с базовым уровнем Россия сократила добычу на 187,7 тыс. баррелей в сутки, или на более 82% от размера квоты.