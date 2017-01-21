Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Россия сокращает добычу нефти опережающими темпами. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"Давайте будем смотреть на текущую ситуацию, как она будет развиваться. Россия же впервые будет в этом участвовать. Мы делаем все возможное для того, чтобы участвовать в реализации соглашения", - заявил Новак, комментируя вопрос о том, может ли Россия сократить добычу больше, чем на 300 тыс. баррелей.