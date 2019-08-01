Россия согласовала доппоставку нефти в Беларусь

Никто в России не оспаривает право белорусской стороны на получение компенсации из-за попадания загрязненной хлоридами нефти в магистральный нефтепровод "Дружба" - убытки будут компенсированы после окончательного подсчета, а дополнительная поставка на НПЗ "Нафтан" 98 тысяч тонн нефти произойдет уже в считанные недели.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом заявил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Российский вице-премьер (Дмитрий Козак на встрече с белорусским коллегой) подчеркнул, что по итогам завершения работ по подсчету убытков убытки, которые понесла белорусская сторона, будут компенсированы. По этому поводу никто не спорит, никто не пытается от ситуации уйти или трактовать ее как-то по-другому", - сказал Мезенцев в четверг журналистам.Более того, подчеркнул он, "российской стороной практически полностью удовлетворен запрос от белорусской стороны на дополнительную поставку нефти, прежде всего на северный завод ("Нафтан")". Посол уточнил, что речь идет о дополнительной поставке трубопроводным транспортомтысяч тонн нефти, которые будут поставлены " буквально в считанные недели".