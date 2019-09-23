​Россия снизит добычу нефти в сентябре в рамках соглашения ОПЕК+

Россия в сентябре снизит добычу, чтобы выполнить свою квоту в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы ожидаем в соответствии с установленными параметрами, квотами и соглашениями в конце месяца в среднем", - сказал А.Новак, отвечая на вопрос об уровне добычи нефти России в сентябре.

Россия в рамках этого соглашения должна снизить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

По данным на середину сентября, Россия сократила добычу только на 150 тысяч баррелей в сутки.

Отметим, что сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года и призвана стабилизировать цены на нефть. Всего, в соответствии с условиями соглашения, страны-участницы должны снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тысяч и 322 тысячи баррелей в сутки соответственно).