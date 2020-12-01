Россия снизила пошлину на экспорт нефти

Данное решение вступает в силу с 1 декабря 2020 года

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря 2020 года снижается на 0,2 доллара США — до 42 доллара США за тонну.

Как передает Report, об этом сообщает angi со ссылкой на документы Минэкономразвития.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября 2020 года составила 40,4 доллара США за баррель, или 295 долларов США за одну тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на высоковязкую нефть остается на прежнем уровне — 4,2 доллара США/тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла остается прежней — 12,6 доллара США/тонну, на темные — снижается до 42 доллара США с 42,2 доллара США/тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина остается прежней — 12,6 доллара США за тонну, прямогонного (нефть) — снижается до 23,1 доллара США с 23,2 доллара США за тонну.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции СУГ будет нулевой, а на кокс составит 2,7 доллара США за тонну.

Напомним, что с 1 ноября РФ снизила экспортную пошлину на нефть до 42,2 доллара США/тонну против 45,4 доллара США/тонну в октябре. В период с 15 сентября по 14 октября 2020 года средняя цена нефти Urals составила 40,6 доллара США/баррелей против 42,7 долларов США/баррелей в предыдущий период мониторинга.