Россия снизила нефтедобычу на 250 тысяч баррелей в сутки

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Россия в апреле сократила добычу нефти на 250 тысяч баррелей в сутки по отношению к уровню добычи нефти в октябре.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

На сегодняшний день мы уже вышли на показатель снижения добычи нефти в 250 тысяч баррелей в сутки. В соответствии с планами, к концу апреля мы должны достигнуть показателей в 300 тысяч баррелей", - сказал Новак.

Отметим, что ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.