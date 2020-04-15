Россия снизила экспортную пошлину на нефть

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 мая 2020 года понизится на 45,2 доллара США и составит 6,8 доллара США за тонну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Минфина.

По данным министерства, средняя цена российской экспортной нефти Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля 2020 года составила 19 долларов США за баррель, или 138,7 долларов США за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть понизится до 1 доллара США с 5,2 доллара США.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 2 долларов США за тонну, на темные - 6,8 доллара США. Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до 2 долларов США, прямогонного (нафта) - до 3,7 с 28,6 долларов США за тонну.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит 0 долларов США, пошлина на чистые фракции СУГ составит 0 долларов США. Пошлина на кокс понизится до 0,4 с 3,3 доллара США за тонну.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 52 доллара США за тонну.