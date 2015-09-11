​Россия снижает экспортные цены на газ

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Министерство экономического развития России прогнозирует рекордное снижение цены на экспорт газа в 2016–2018 годах - до 162-194 долларов США за 1000 кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Коммерсантъ, министерство связывает снижение с низкими ценами на нефть марки Ural.

Отметим, что по прогнозам министра экономического развития Алексея Улюкаева, стоимость нефти марки Ural в ближайшие три года не поднимется выше 60 долларов за баррель. По прогнозам ведомства, в 2016 году экспортная цена на газ составит 162 доллара/1000 куб.м, в 2017-2018 годах - 184 и 194 доллара/1000 куб.м соответственно.

Отметим, что в 2014 году средняя экспортная цена за 1 тыс. кубометров российского газа составляла 351 доллар, в 2015 году - 237 долларов. К 2018 году министерство планирует увеличить общий экспорт газа с 170,2 млрд. до 184 млрд. кубометров.