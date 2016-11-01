Россия сдала в эксплуатацию новое нефтяное месторождение накануне саммита ОПЕК

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин, обещавший поддержать соглашение об ограничении нефтедобычи ради снижения цен, дал старт началу разработки месторождения на Каспии, принадлежащего компании LUKoil. Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Это очень серьезный, значимый шаг в развитии всей нефтегазовой отрасли России", - сказал В.Путин, в режиме видеоконференции дав старт вводу в эксплуатацию нефтяного месторождения имени В.Филановского на шельфе Каспийского моря.

По мнению аналитиков, запуск второго за неделю и четвертого за год добычного проекта усиливает сомнения относительно обещаний богатых нефтью стран ограничить поставки ради поддержки падающей цены.

Отметим, что 24 октября LUKoil запустил Пякяхинское месторождение в российской части Арктики. Месторождение Филановское является вторым по объемам добычи в стране. В 2017 году на месторождении ожидается добыча 4,4 млн тонн нефти (30 млн баррелей).