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Россия с февраля может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+

Россия с февраля может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ Среднее исполнение сделки ОПЕК+ за 28 дней января можно оценить в 94%
Энергетика
1 февраля 2021 г. 15:40
Россия с февраля может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+

Россия с февраля в рамках сделки ОПЕК+ может увеличить добычу нефти на 65 тыс. баррелей в сутки к январю. Показатель повысится на 0,7% — до 9,184 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает Angi.

В январе производство нефти в России должно было держаться на уровне 9,119 млн б/с.

По итогам 28 дней января среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ составила 1 млн 387,3 тыс. тонн (на 15 тыс. тонн, или на 1,1% выше уровня декабря).

Производство конденсата в сделке не учитывается, если вычесть среднесуточное производство конденсата в декабре — 108 тыс. т (статистика запаздывает на месяц), то добыча исключительно нефти составила 1 млн 279,3 тыс. т/с, или 9,236 млн б/с с коэффициентом баррелизации 7,22, уточняет «Финмаркет».

Таким образом, среднее исполнение сделки ОПЕК+ за 28 дней января можно оценить в 94%.

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