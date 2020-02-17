Россия с 1 марта снижает экспортную пошлину на нефть

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта 2020 года понизится на 11,6 долларов США и составит 66,9 долларов США за тонну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 января 2020 года по 14 февраля 2020 года составила 57,5 долларов США за баррель, или 419,7 долларов США за тонну.

Отмечается, что пошлина на высоковязкую нефть понизится до 6,6 с 7,8 долларов США. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до 20 долларов США за тонну, на темные - до 66,9 долларов США. Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до 20 долларов США, прямогонного (нафта) - до 36,7 с 43,1 долларов США за тонну. Пошлина на сжиженный газ вновь понизилась до нуля. Пошлина на кокс повысится до 5,1 с 5 долларов США за тонну.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $78,5 за тонну.