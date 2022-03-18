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Россия резко увеличила поставки авиатоплива из Азербайджана

Россия резко увеличила поставки авиатоплива из Азербайджана В январе 2022 года Азербайджан продал за рубеж 85,58 тонны авиационного топлива на сумму 61,24 тысячи долларов США.
Энергетика
18 марта 2022 г. 12:58
Россия резко увеличила поставки авиатоплива из Азербайджана

В январе 2022 года Азербайджан продал за рубеж 85,58 тонны авиационного топлива на сумму 61,24 тысячи долларов США.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт увеличился в стоимостном выражении на 57%, а в количественном – на 69%.

Из Азербайджана в Россию поставлено 53,04 тонны топлива на сумму 38,54 тыс. долларов США, в Турцию - 32,54 тонн на сумму 22,7 тыс. доллара США.

По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года поставки из России выросли в 5,5 раза и 5,3 раза соответственно. Авиационное топливо в Турцию в предыдущем периоде не продавалось.

Напомним, что нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева SOCAR, являясь единственным нефтеперерабатывающим предприятием региона, наряду с обеспечением внутреннего рынка такими продуктами, как АИ-92, дизельное и авиационное топливо, снабжает сырьем нефтехимические предприятия SOCAR в Азербайджане. А часть продукции, производимой на заводе, идет на экспорт.

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