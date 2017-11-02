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    Россия резко нарастила экспорт нефти в октябре

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Объем добычи нефти в России в октябре составил 46,23 млн тонн, что соответствует приблизительно 10,931 млн баррелей в день.

    Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, предварительные данные опубликованы Центральным диспетчерским управлением министерства энергетики РФ.

    По информации, октябрьские цифры на 0,2% выше, чем в сентябре и на 2,7% ниже октября прошлого года.

    Экспорт нефти в октябре составил 24,377 млн тонн или 5,764 млн баррелей в день. Это на 9,6% выше, чем в сентябре и на 1% больше, чем в октябре 2016 года.

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