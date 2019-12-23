Россия рассчитывает в ближайшее время завершить строительство "Северного потока - 2"

Россия рассчитывает на завершение строительства трубопровода "Северный поток - 2" в ближайшее время, несмотря на препятствия.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу РБК.

"28 ноября проектная компания продолжила строительство трубопровода "Северный поток - 2", и сейчас идет укладка. Мы рассчитываем, что в ближайшее время уже строительство "Северного потока - 2" будет завершено, несмотря на ту ситуацию, которая складывается в связи с противостоянием этому проекту", - сказал он.

Интервью с российским министром было записано до того, как США ввели санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Напомним, что Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу. В правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".