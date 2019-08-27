Тариф на прокачку нефти в Беларуси будет проиндексирован

Тариф на прокачку нефти в Беларуси в январе 2020 года будет индексирован по принципу "инфляция минус", если не будет принято других политических решений.

Как передает Report, об этом сказал в интервью РИА Новости глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

"Если не будет никаких изменений политического характера либо экономически представленных четких, ясных, понятных проверяемых данных будет "инфляция минус". Как и всегда по общему правилу", - сказал он.Тем не менее, он подчеркнул, что из общего правила индексации тарифов "инфляция минус" есть исключения."Есть исключения из этого правила, которые нам дают возможность повышать тарифы сильнее, но это будет обсуждаться в правительстве Российской Федерации, это международные отношения и они должны обсуждаться на самом высоком уровне", - объяснил Артемьев.Ранее,августа, концерн "Белнефтехим" заявил, что Беларусь и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на% ссентября.Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий вопросы ТЭК, пояснил, что такой тариф будет действовать до конца года. По его словам, само решение об индексации справедливо, так как белорусские тарифы на прокачку значительно ниже российских, и страны движутся в направлении их выравнивания.