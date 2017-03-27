Россия прогнозирует снижение нефти до 40 долларов/баррель

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В соответствии со средним прогнозом опрошенных Bloomberg экономистов, к концу года Brent подорожает с текущих уровней на 16%.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, Банк России выдал довольно пессимистичный прогноз по динамике Urals, в соответствии с которым ее средняя цена в этом году составит около 50 долларов, однако уже к декабрю снизится до 40 долларов, где и останется в 2018-2019 годах.

Напомним, что Минфин России в своих расчетах и составлении федерального бюджета ориентируется на базовую цену на нефть в 40 долларов за баррель.

По мнению Петра Матыса, стратега по валютам развивающихся стран Rabobank в Лондоне, "лучше занимать консервативную позицию и быть приятно удивленным, нежели быть излишне оптимистичным и оказаться разочарованным".