Россия продолжает переговоры с ОПЕК и "не ОПЕК" о ситуации на мировом рынке нефти

Россия продолжает вести переговоры с министрами стран ОПЕК и "не ОПЕК" о текущей ситуации на мировом рынке нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В данный момент мы общаемся со многими министрами, много телефонных переговоров на этот счет. В том числе ОПЕК и "не ОПЕК", - сказал Новак.

Минэнерго считает, что в текущих условиях на мировых рынках необходимо сохранять объемы добычи нефти на уровне первого квартала этого года, Россия предлагала такой вариант партнерам по ОПЕК+, но они не согласились.

"Мы считаем, что в этих условиях это не самый лучший вариант [наращивание добычи нефти], было бы правильно сохранять уровни добычи на тех уровнях, что были достигнуты в первом квартале. Мы с такой инициативой выходили, но, к сожалению, наши партнеры [по ОПЕК+] с нашим предложением не согласились", - сказал он.

Новак 12 марта проведет встречу с представителями нефтяных компаний, на которой будут обсуждаться планы по добыче и ситуация на рынке.

"Регулярно проводим встречи, очередная запланирована на завтра. Она плановая, но в том числе обсудим ситуацию, которая складывается на нефтяном рынке, планы по добыче, по дальнейшей работе", - сообщил Новак журналистам.

Напомним, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта страны-участники не достигли договоренности о параметрах будущей сделки, в то время как накануне ОПЕК после заседания рекомендовала увеличить сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продление текущих ограничений на 1,7 млн б/с.

После этого на выходных Саудовская Аравия решила снизить цены на свои поставки и увеличить добычу, чтобы нарастить свою долю на рынке.