Россия приняла новые предложения по поставкам нефти в Беларусь

Беларусь передала России новые предложения по поставкам нефти в республику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в среду премьер-министр республики Сергей Румас, ответы которого разместила в Facebook пресс-секретарь белорусского премьера Александра Исаева.

"Белорусская сторона представила российской стороне новые предложения для нефтяных компаний, и российская сторона их приняла", - сказал белорусский премьер.

С.Румас добавил, что российская сторона "пообещала провести консультации с нефтяными компаниями и в течение нескольких дней дать ответ". "На первый взгляд, наши предложения не были отвергнуты российской стороной", - сказал глава белорусского правительства. "Думаю, мы продвинемся по решению этого нефтяного спора", - заявил премьер-министр Беларуси.

При этом после переговоров в Москве с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Румас заявил, что Беларусь будет ежемесячно покупать минимум два танкера альтернативной нефти даже в случае нормализации поставок из РФ.

"Беларусь приняла решение, что все равно минимум по одному танкеру на каждый завод [Мозырский и Новополоцкий НПЗ] в месяц мы будем брать вне зависимости от того, договоримся мы с Российской Федерацией или нет, - подчеркнул Сергей Румас, слова которого приводит агентство БелТА. - Потому что вопросы экономической безопасности, вопросы диверсификации поставок обсуждены, решения приняты".

По его словам, вопрос только в том, будет ли Беларусь "брать много этой альтернативной нефти, как мы сегодня берем, или это будут минимальные партии для того, чтобы мы понимали и чувствовали рынок".



С.Румас отметил, что объемы российской нефти в дальнейшем составят "треть или больше" всех поставок. "Все будет зависеть от того, на каких условиях мы договоримся. Если российская сторона подвинется в своей позиции, то, конечно, сегодня самая удобная логистика - это по трубе из Российской Федерации", - сказал премьер.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. В начале года поставку стали осуществлять компании группы "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий.

В то же время на фоне отсутствия договоренности с российскими компаниями Беларусь начала искать альтернативные источники нефти. Так, в марте ожидается поставка 250 тысяч тонн нефти из Азербайджана через порт Одессы и по нефтепроводу Одесса - Броды на ОАО "Мозырский НПЗ". Кроме того, сообщалось, что в марте через порт Клайпеды в Новополоцк на ОАО "Нафтан" будет поставлено около 160 тысяч тонн нефти, закупленной через трейдеров.