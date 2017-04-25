Россия примет решение о продлении сокращения нефтедобычи в мае

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Россия подождет до очередного заседания ОПЕК с принятием решения о продлении сокращения производства.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, об этом заявил министр энергетики страны Александр Новак, находясь в столице Катара Дохе.

По его словам, необходимо увидеть больше данных технического анализа по глобальному рынку нефти и уровню запасов.

Ранее Александр Новак сообщал, что РФ к 21 апреля уже снизила добычу нефти на 250 тыс. баррелей в сутки по отношению к уровню добычи в октябре. Он также добавил, что к концу апреля РФ должна выйти на целевой показатель в 300 тыс. баррелей.

Аналитическая группа Report прогнозирует падение цен на нефть ниже 40 долларов за баррель в случае, если соглашение не будет продлено. При другом исходе нефть подорожает до 60-65 долларов за баррель, однако вскоре откатится к уровню 50-55 долларов за баррель и стабилизируется в этом диапазоне.