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    Россия примет решение о продлении сокращения нефтедобычи в мае

    Цены на нефть упадут ниже 40 долларов за баррель в случае, если соглашение не будет продлено

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Россия подождет до очередного заседания ОПЕК с принятием решения о продлении сокращения производства. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, об этом заявил министр энергетики страны Александр Новак, находясь в столице Катара Дохе. 

    По его словам, необходимо увидеть больше данных технического анализа по глобальному рынку нефти и уровню запасов.

    Ранее Александр Новак сообщал, что РФ к 21 апреля уже снизила добычу нефти на 250 тыс. баррелей в сутки по отношению к уровню добычи в октябре. Он также добавил, что к концу апреля РФ должна выйти на целевой показатель в 300 тыс. баррелей.

    Аналитическая группа Report прогнозирует падение цен на нефть ниже 40 долларов за баррель в случае, если соглашение не будет продлено. При другом исходе нефть подорожает до 60-65 долларов за баррель, однако вскоре откатится к уровню 50-55 долларов за баррель и стабилизируется в этом диапазоне. 

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