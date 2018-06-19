Россия предложила участникам ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Предложение об увеличении добычи ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки исходит от России. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

"Это мы предлагаем рассмотреть такую возможность на встрече, потому что мы считаем сейчас, что 2,8 млн баррелей — это уже достаточно много. И мы больше перевыполняем, чем было. Плюс рынок растет, и потребление растет, и баланс мы уже видим на рынке", — сказал Новак.

Он также добавил, что ни одна из стран сделки ОПЕК+ не уведомляла о намерении наложить вето на решение о возможном увеличении добычи нефти в рамках этого соглашения.