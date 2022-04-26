Россия предложила помощь Азербайджану в модернизации энергетической инфраструктуры

Россия может помочь Азербайджану в модернизации энергетической инфраструктуры.

Россия может помочь Азербайджану в модернизации энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра РФ Алексей Оверчук на пленарном заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

По его словам, продолжается подготовка технико-экономического обоснования проекта объединения энергосистем России, Азербайджана и Ирана: «Кроме того, мы готовы к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере неэнергетического атома. У нас будет еще один весомый повод встретиться на 11-м Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме, который пройдет в этом году в Азербайджане».

Заместитель премьер-министра отметил, что тесный и целенаправленный диалог в рамках Межправительственной комиссии будет способствовать решению стратегических задач, в том числе стабилизации ситуации на Южном Кавказе.