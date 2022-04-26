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Россия предложила помощь Азербайджану в модернизации энергетической инфраструктуры

Россия предложила помощь Азербайджану в модернизации энергетической инфраструктуры Россия может помочь Азербайджану в модернизации энергетической инфраструктуры.
Энергетика
26 апреля 2022 г. 17:34
Россия предложила помощь Азербайджану в модернизации энергетической инфраструктуры
Алексей Оверчук

Россия может помочь Азербайджану в модернизации энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра РФ Алексей Оверчук на пленарном заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку.

По его словам, продолжается подготовка технико-экономического обоснования проекта объединения энергосистем России, Азербайджана и Ирана: «Кроме того, мы готовы к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере неэнергетического атома. У нас будет еще один весомый повод встретиться на 11-м Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме, который пройдет в этом году в Азербайджане».

Заместитель премьер-министра отметил, что тесный и целенаправленный диалог в рамках Межправительственной комиссии будет способствовать решению стратегических задач, в том числе стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

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Версия на английском языке Russia offers assistance to Azerbaijan in upgrading energy infrastructure
Версия на азербайджанском языке Rusiya enerji infrastrukturunun modernləşdirilməsində Azərbaycana köməyini təklif edib

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