Россия предлагает продлить текущий уровень снижения добычи до августа

Россия и ряд стран, подписавших соглашение по сокращению добычи нефти ОПЕК+, выступают за продление максимального уровня снижения добычи на месяц, то есть по конец июля с текущих договоренностей на май - июнь.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили два источника, знакомые с позицией российской стороны.

Изначально ближневосточные члены ОПЕК предлагали сохранить максимальный уровень сокращения до конца года, но с этим предложением не согласилась Россия. После этого страны начали обсуждать продление на период до трех месяцев.

Еще один собеседник агентства заметил, что страны до сих пор продолжают обсуждать вопрос пролонгации квоты и Россия в целом не против такой меры, но на небольшой срок. Страна не хочет пока брать обязательства на продолжительное (до конца года или на три месяца) сокращение добычи в усиленном режиме, так как пока не ясно, как будет восстанавливаться спрос на керосин и моторное топливо летом, то есть в период традиционно высокого потребления нефтепродуктов.

О том, что Россия и несколько стран ОПЕК+ выступают за продление текущих обязательств по сокращению добычи нефти на один месяц, писало агентство Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника. По их словам, в альянсе формируется консенсус по этому вопросу.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса намлн баррелей в сутки в течение мая - июня. Россия и Саудовская Аравия должны снизить добычу намлн баррелей в сутки каждая с уровня вмлн баррелей. Остальные страны сокращают добычу от уровня октября 2018 года. Договоренности будут действовать два года (до конца апреля 2022 года), но с июля по декабрь 2020 года сокращение составитмлн баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года -млн баррелей.





Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.