Александр Новак: Продление сделки ОПЕК+ - ключевой фактор стабильности для рынка нефти

Россия склоняется к продлению сделки ОПЕК+ не на шесть месяцев, а на девять.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак по итогам саммита G20.

"Мы обсудим это [продление сделки] 1-2 июля, но нам кажется целесообразным пройти зимний период также в рамках соглашения, то есть ближе, наверное, все-таки к девяти месяцам", - сказал он.

По его словам, в зимний период из сделки выходить трудно - в этот момент падает спрос, а в летний период спрос, напротив, повышается.

Говоря о позиции остальных стран, Новак отметил, что решение о продлении сделки "достаточно консолидированное".

"Я надеюсь, что у нас общие подходы сформулированы", - сказал он, предположив, что предстоящие переговоры по сделке пройдут в обычном режиме.

О продлении сделки, помимо России и Саудовской Аравии, высказывались и другие страны, заметил министр. Отвечая на вопрос, ожидает ли он проблемных переговоров с Ираном в этой части, Новак отметил, что не может говорить за эту страну, но в целом страны склоняются к продлению кооперации.

Макроэкономическая ситуация говорит об эффективности продления соглашения ОПЕК+, добавил Новак.

"Безусловно, анализ ситуации сегодняшнего рынка, те неопределенности, которые есть на сегодняшний день, плюс прогноз второго полугодия - все эти факторы, фундаментальные и форс-мажорные, они говорят о том, что сегодня, в условиях неопределенности, все-таки лучше не будоражить рынок, а продлить действие соглашения и предложение на рынке оставить таким, которое есть", - резюмировал он.

Ранее по итогам саммита G20 президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия и Саудовская Аравия поддержат продление договоренностей ОПЕК+, вероятно, на срок до девяти месяцев.