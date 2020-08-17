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Россия повышает экспортную пошлину на нефть

Россия повышает экспортную пошлину на нефть Повышение ожидается с 1 сентября 2020 года
Энергетика
17 августа 2020 г. 16:51

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2020 года повышается на 0,6 доллара США - до 47,5 доллара США за тонну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

По данным министерства, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа составила 44,249 доллара США за баррель или 323 доллара США за тонну.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 46,9 доллара США за тонну.

Также с 1 сентября пошлина на высоковязкую нефть повысится до 4,7 с 4,6 доллара США за тонну. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличится до 14,2 с 14 доллара США за тонну, на темные - до 47,5 с 46,9 доллара США. Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до 14,2 доллара США, прямогонного (нафта) - до 26,1 с 25,7 доллара США за тонну. Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне. Пошлина на кокс составит 3 доллара США за т.

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