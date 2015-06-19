​Россия построит новый газопровод в Германию

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" пришел к соглашению с британской Shell, австрийской OMV и немецкой E.ON по вопросу строительства газопровода до Германии через Балтийское море.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило российское агентство Спутник.

По информации, в рамках стартовавшего 18 июня в Санкт-Петербурге Международного экономического форума официальные представители четырех компаний подписали первичный протокол.

В ближайшее время стороны обсудят вопрос долевого распределения среди участников соглашения. Ожидается, что "Газпрому" будет принадлежать 51% акций, а мощность трубопровода составит 55 миллиардов кубометров в год.